Risorse finanziarie per il completamento del collettamento fognario a Boscoreale.

"Sistema fognario a Boscoreale con la pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori in centro facciamo un ulteriore passo avanti verso il collettamento di tutto il territorio cittadino. Un'opera del valore di 6,8 milioni di euro, finanziata dalla Regione Campania, che si va ad aggiungere ai lavori già in corso nella zona di Passanti. Continuano in sinergia con Gori e Ente Idrico Campano le opere strategiche per il disinquinamento del fiume Sarno e dell’intero golfo di Napoli". E'quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del PD.

"Sostenibilità ambientale e difesa del territorio restano i nostri obiettivi primari. Continueremo la nostra opera di monitoraggio per far sì che il cronoprogramma di interventi venga rispettato e assicurare il completamento dei lavori nei tempi previsti" - conclude Casillo.