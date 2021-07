A cura della Redazione

Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale a Boscotrecase.

“Dopo aver riaperto al traffico veicolare via Carlo Alberto, in questi giorni stiamo completando gli altri lavori in programma. Nella mattinata di venerdì, gli operai hanno provveduto alla posa del primo manto di asfalto in via Prolungamento Calabrese e via Rivo Carotenuto - spiega il sindaco Pietro Carotenuto -. Lavori attesi da tanti anni, finalmente riusciamo a dare risposte concrete ai nostri concittadini. Molti ricorderanno lo stato pietoso in cui versava via Prolungamento Calabrese, impraticabile soprattutto durante le giornate di pioggia. Ora grazie al rifacimento del manto stradale e all’intervento sulla rete fognaria ci buttiamo alle spalle un altro annoso problema”.