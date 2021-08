A cura della Redazione

Boscoreale, arrestata questa mattina 63enne con l’accusa di usura ed estorsione.

La donna, nel lontano 2015 aveva dato in prestito la somma di 3mila euro a tassi usurari incassando fino a novembre del 2020 un importo complessivo di circa 39mila euro. Non potendo più far fronte alle richieste estorsive della 63enne, la vittima dell’usura ha sporto denuncia.

L’attività di indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Boscoreale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha permesso di ricostruire l’intera sequenza degli eventi, dall’accordo iniziale al momento in cui la vittima, ormai incapace di far fronte alle continue richieste estorsive, ha denunciato con dovizia di particolari le continue intimidazioni patite per circa 5 anni e dirette anche nei confronti dei suoi stretti familiari.

L’indagata, già con precedenti penali della stessa specie, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.