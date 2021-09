A cura della Redazione

“Chiedo di attivare immediatamente hub vaccinali mobili sul nostro territorio per incrementare la percentuale di vaccinati e per facilitare la normale ripresa delle attività didattiche”. È questo l’appello che il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, quale massima autorità sanitaria del territorio, ha rivolto al direttore generale dell’ASL NA3 Sud alla vigilia dell’apertura delle scuole per l’anno scolastico 2021/2022.

Con una dura nota indirizzata a Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl NA3 sud, e per conoscenza al Presidente della Giunta regionale della Campania, il sindaco Diplomatico ha segnalato che “a causa della mancanza di un hub vaccinale, già più volte richiesto, il dato dei cittadini vaccinati è appena del 45%, molto lontano da quello che lo stesso Presidente De Luca vorrebbe ottenere. Tale dato è anche dovuto alla distanza con gli hub vaccinali dei Comuni limitrofi e ai mancati collegamenti con gli stessi”.

Per tali motivi, ha aggiunto il primo cittadino, “richiedo con insistenza, e nel più breve tempo possibile, che vengano messi a disposizione del Comune hub mobili vaccinali presso l’area mercatale, che ha una estensione di circa 10.000 mq; area, tra l’altro, facilmente raggiungibile per i miei concittadini data la sua posizione strategica rispetto all’intero territorio”.

La richiesta di Diplomatico giunge dopo la recente polemica con la stessa ASL NA 3 Sud relativa alla istituzione di un centro vaccinale a Boscoreale, prima annunciata dalla stessa Azienda Sanitaria che poi ha fatto retromarcia, decidendo di collocare la struttura a Boscotrecase.