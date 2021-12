A cura della Redazione

Arrestato perché gravemente indiziato di tentato omicidio ai danni di 3 persone.

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Terzigno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo per aver tentato di investire, nella serata del 29 ottobre scorso, più persone con la propria autovettura nei pressi di un’affollata sala da giochi, dove poco prima il figlio era stato coinvolto in una rissa. Nella circostanza, mentre alcune persone si scansavano fortunosamente dalla traiettoria, l’indagato travolgeva in pieno un ragazzo, poi dileguandosi senza soccorrerlo.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Poggioreale.