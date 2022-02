A cura della Redazione

Procedono con regolarità, senza soste e nel rispetto del cronoprogramma stabilito, i lavori per la realizzazione della rete fognaria da Passanti a Marra a Boscoreale.

In questi giorni sono numerose le strade interessate ai lavori: via Sabino Visconti, via Spinelli, via Grotta Parrelle e via Martorelli, che, con apposite ordinanze del Comando di Polizia Municipale, sono state chiuse nella fascia oraria 7:30-18:00.

Nel frattempo, nei giorni scorsi i tecnici della Gori hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria della gara d’appalto che dovrà realizzare il completamento della rete fognaria nel centro cittadino. Si tratta di un’opera finanziata dalla Regione Campania per 6,8 milioni di euro, di cui l'azienda idrica è soggetto attuatore, che consentirà il collettamento dei reflui della zona centro al depuratore di Foce Sarno. I lavori dovrebbero iniziare nelle prossime settimane per concludersi entro gennaio 2024.

“Entro due anni - spiega il sindaco Antonio Diplomatico - la Gori completerà lo schema fognario comunale nell’ambito delle azioni del più ampio protocollo di intesa siglato tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e la stessa Gori per il completamento degli interventi fognario-depurativi nel bacino idrografico del fiume Sarno”.

“Siamo in dirittura d’arrivo per la realizzazione della rete fognaria a servizio dell’intero territorio comunale - commenta Luca Giordano, assessore ai lavori pubblici - che ci consentirà di risolvere definitivamente alcune problematiche igienico-sanitarie e ambientali, rendendo al contempo un servizio migliore alla comunità che nei prossimi anni vedrà notevolmente migliorata la qualità della vita”.