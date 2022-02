A cura della Redazione

Il Comitato Armando Diaz e le associazioni Arcadia, Nova, Congeav, in collaborazione con Terzigno Verde, organizzano per il giorno di Carnevale, martedì 1 marzo, una manifestazione itinerante volta a portare note di colore e di spensieratezza per le strade di Terzigno.

A partire dalle 14 sfilerà un piccolo carro allegorico con dei messaggi di libertà e di pace propagati attraverso la musica, che da sempre accompagna i cambiamenti epocali e i movimenti che si oppongono alla guerra.

Il carro percorrerà senza sosta Corso Alessandro Volta, via Carlo Alberto, via Cavour, via Avini, Corso Leonardo da Vinci, via Fiume.

L'arrivo del carretto in piazza Troiano Caracciolo del Sole è previsto alle 19: sarà accolto dagli allievi della scuola di danza Academy of Arts di Terzigno.

L'iniziativa ha anche lo scopo simbolico di tenere vivo il Carnevale di Terzigno, con la speranza di riportarlo ai fasti di un tempo.

La rete di associazioni organizzatrice della sfilata ci tiene a ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, sostengono l'iniziativa, in particolare le scuole I.C. 3˚ Ceschelli di San Giuseppe Vesuviano (Plesso Casilli) e I.C. "Giusti" di Terzigno (Plesso Avini) per la fornitura di maschere e disegni, realizzati dagli alunni, l'azienda agricola "Le Logge del Vesuvio" e il Comando di Polizia Municipale di Terzigno.