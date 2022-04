A cura della Redazione

E' pienamente operativo lo Sportello Codice Rainbow LGBT+ a Terzigno, ubicato al Museo MATT della cittadina vesuviana in corso Einaudi. Istituito dal Comune di Terzigno e gestito in convenzione dall’Associazione di Torre Annunziata "LGBT+ PRIDE Vesuvio Rainbow", lo sportello è aperto i venerdì dalle ore 17 alle ore 19 e offre un servizio, in presenza e accessibile a tutti, di consulenza, assistenza, informativa e di supporto alla cittadinanza.

Rappresenta un luogo di incontro, includente, senza alcuna distinzione tra orientamenti sessuali, identità o espressioni di genere. Si propone di esplorare, all’insegna dell’integrazione, la complessità dell'identità oltre che di destrutturare gli stereotipi e la disinformazione sulle persone LGBTQ+ (il mondo della tendenze sessuali scevre da qualsiasi pregiudizio), creando opportunità per costruire dialoghi e connessioni interculturali.

«Personalmente sono molto contenta di questa collaborazione con l'Associazione Pride Vesuvio Rainbow che ringrazio della disponibilità, come bisogna ringraziare e sottolineare anche l'impegno di Gaetano Miranda, segretario del PD cittadino per l'apertura dello Sportello ha detto la vicesindaco di Terzigno, Genny Falciano -. Sono certa che questa sinergia durerà a lungo e che metterà a segno tante nuove iniziative per un lavoro costante di sensibilizzazione e di contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e su base sessuale. Attività che devono essere concretizzate non solo per opera di associazioni e di cittadini, ma anche con un'azione virtuosa degli enti locali con l'Assessorato alle Pari Opportunità».

Per appuntamenti occorre inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected]