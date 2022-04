A cura della Redazione

Chiusa residenza per anziani situata a Boscoreale. La decisione è arrivata con decreto a firma del dirigente dell'Ambito Sociale N30 Nicola Anaclerio, a capo della struttura extradipartimentale che assicura i servizi nel Sociale nei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Torre Annunziata, che aveva autorizzato la società gerente al funzionamento.

"Villa Francesco", questo il nome della struttura uubicata in via Pulzella, gestita da una srl di cui la rappresentante legale è una donna di Terzigno, era autorizzata ad ospitare 7 anziani autosufficienti.

Nel corso di una verifica ispettiva effettuata il 13 aprile scorso, sono state riscontrate diverse irregolarità.

In primis, il numero degli ospiti era pari a 11 anziché 7, e di questi 2 non erano autosufficienti e costretti sulla sedia a rotelle. Il numero di posti letto, inoltre, in rapporto ai mq era difforme da quanto previsto. Rilevate, ancora, la mancanza di arredi specifici come stabilito dal Catalogo dei servizi residenziali; l'irregolarità nella compilazione del registro degli ospiti; l'assenza di cartelle nominali di ciascun ospite con relativa documentazione. Ancor più grave, se vogliamo, l'assenza di una équipe professionale per assistere gli anziani, l'irregolare tenuta della documentazione amministrativa, l'impossibilità di identificare la presenza del coordinatore di struttura, e la mancata esibizione della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e resaponsabilità civile per ospiti, volontari e personale dipendente.

Nonostante l'Ambito abbia dato 7 giorni di tempo alla rappresnetante legale per mettersi in regola, la Polizia Mnicipale di Boscoreale e il personale dell'Ufficio di Piano, nel corso di un ennesimo sopralluogo effettuato il 26 aprile, hanno riscontrato nuovamente le violazioni preesistenti. Pertanto, il dirigente ha provveduto a revocare immediatamente l'autorizzazione al funzionamento della struttura e a far cessare l'attività. Nel frattempo, i Servizi Sociali del Comune di Boscoreale dovranno provvedere a collocare gli anziani presso altre strutture idonee alla loro accoglienza ed assistenza.