A cura della Redazione

Domenica 8 maggio, in piazza Vargas a Boscoreale - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - come ogni seconda domenica del mese, si rinnova l'appuntamento con il Mercato della Terra Vesuvio promosso dal Comune e dalla Condotta vesuviana dello Slow Food.

All'edizione di maggio gli agricoltori, sui caratteristici banchetti, proporranno i prodotti di stagione: fave, bietole, spinaci, lattughe, agrumi di giardino oltre alle specialità conservate sott'olio, le conserve, gli aceti, il miele, i vini.

Ospiti d'onore saranno i fichi e il vino biologico del Cilento, territorio legato al Vesuvio dalla comune appartenenza ad un Parco Nazionale e grande risorsa di biodiversità e tradizioni agricole.

Sarà presente anche un gazebo di sostegno all'AIRC, per la raccolta di fondi destinati alla ricerca contro il cancro, con la distribuzione di azalee promossa dalla proloco Villa Regina.

“La nostra comunità è sensibile e attenta ai temi della salute e della solidarietà come è stato evidenziato anche sulla base dei dati relativi alla donazione degli organi - spiega il sindaco Antonio Diplomatico -. Conosciamo tutti il valore di una buona e corretta alimentazione per prevenire tante malattie. Da questo punto di vista è da valorizzare il prezioso lavoro dei produttori vesuviani che si ispirano al principio del cibo buono, pulito e giusto, e assume un particolare significato la presenza al Mercato di un presidio del Cilento che rappresenta l'emblema della dieta mediterranea, e il gazebo dell'Airc per sostenere la ricerca contro il cancro e sensibilizzare i cittadini alla prevenzione”.

Il Mercato della Terra si svolge seguendo scrupolosamente le prescrizioni anti-Covid. Piazza Vargas, sede del Mercato, è dotata di un ampio parcheggio e si trova nei pressi della stazione della Circumvesuviana.

Per chi volesse trascorrere una domenica all'insegne dello svago e della cultura, infine, nel quartiere Villa Regina è possibile visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e la villa rustica di epoca romana con annesso Antiquarium.