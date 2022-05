A cura della Redazione

Contrabbando di sigarette, arrestato un 46enne a Boscoreale.

L'uomo è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata mentre trasportava nel vano del suo autocarro circa 50 kg di "bionde".

Il 46enne era già finito in manette nell'aprile scorso, sempre per lo stesso motivo. In quella circostanza fu bloccato a Ercolano.