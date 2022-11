A cura della Redazione

Fiamme in una concessionaria di veicoli a Boscoreale, situata in via Cangiani.

L'incendio, spento dai vigili del fuoco accorsi sul luogo, è divampato nella notte ed ha distrutto alcune tra vetture e furgoni.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che stanno indagando sull'accaduto. Da stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o doloso.