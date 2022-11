A cura della Redazione

E’ boom di iscrizioni per il premio musicale “Accordati con me” riservato ad interpreti, cantautori e musicisti in programma dal 2 al 4 dicembre prossimo al Cine Teatro Minerva di Boscoreale, in provincia di Napoli. Il premio musicale dedicato al compianto Joe Amoruso, pianista dello storico gruppo di Pino Daniele scomparso nel marzo del 2020, è organizzato dall’Associazione Strada Facendo Events, presieduta da Rino Cirillo, con la direzione artistica di Vincenzo De Prisco e con il sostegno della famiglia di Amoruso.

Sono già oltre 150 le richieste di iscrizioni pervenute agli organizzatori. Cantautori, interpreti e musicisti che avranno la possibilità di esibirsi per poter accedere, in dodici, alla serata di gala in programma al Cine Teatro Minerva di Boscoreale domenica 4 dicembre e che vedrà alternarsi sul palco oltre alle esibizioni live anche tantissimi ospiti, in un crescendo di emozioni nel ricordo di Joe Amoruso.

L’artista vincitore del premio musicale riceverà una borsa di studio presso l’Isola Degli Artisti di Roma, una delle realtà indipendenti più rilevanti dell’ultimo decennio, in qualità di management dei propri artisti e di etichetta discografica.

C’è tempo fino al 28 novembre per poter partecipare al premio compilando l’apposito form presente sul sito ufficiale dell’evento www.accordaticonme.com. Gli artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi nelle giornate del 2 e 3 dicembre e farsi ascoltare dalla giuria composta da vocal coach e presieduta dal musicista Antonio Onorato. La giuria sarà composta da Fio Zanotti, Adriano Pennino, Carlo Avarello, Rory Di Benedetto, Antonio Onorato, Manuel Finotti, Salvatore Mineo, Germano Parisi, Federica Camba, Enzo Longobardi.

«Joe aveva tanto a cuore i giovani, in più di un’occasione aveva espresso la volontà di voler creare momenti per permettere agli artisti di buttare fuori tutto quello che portano dentro - spiega il direttore artistico Vincenzo De Prisco -. ‘Accordati con me’ sarà proprio questo. Un premio fatto di emozioni, ma anche un doveroso omaggio a chi ha fatto la storia della musica italiana e internazionale».