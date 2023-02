A cura della Redazione

Migliorare il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento sul territorio di Boscotrecase, per venire incontro ad esigenze di cittadini e commercianti.

“Per la nostra Amministrazione, fin dalla prima consiliatura, l’Ambiente e il miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti hanno rappresentato sempre una priorità - esordisce Francesco Monteleone, assessore con delega al ciclo integrato dei rifiuti della giunta guidata dal sindaco Pietro Carotenuto -. Fin dal 2016 abbiamo messo in campo scelte coraggiose al fine di garantire il miglioramento del decoro urbano e della raccolta differenziata e i risultati ci hanno dato ragione, con un progressivo aumento della percentuale di raccolta. Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.

Da qui la decisione di inviare una nota alla Tekra, ditta che attualmente si occupa del servizio per "chiedere una maggiore attenzione e il miglioramento del servizio. Mi giungono segnalazioni di cittadini e commercianti esasperati dal mancato spazzamento delle strade e dal mancato ritiro dei rifiuti. Ho chiesto alla società che attualmente gestisce il servizio di intervenire celermente e di mettere in campo le giuste azioni per assicurare un servizio pubblico essenziale".

Anzi l’assessore Monteleone rilancia “l’obiettivo dell’Amministrazione che sostiene il sindaco Carotenuto è quello di proseguire sulla strada giusta e lanciare nuovi progetti come la distribuzione dei contenitori per la differenziata a tutti gli utenti e migliorare sempre di più il servizio. Per raggiungere migliori risultati in termini di benefici ambientali, aumento della percentuale di raccolta differenziata, ottimizzazione dell'aspetto economico ognuno è chiamato a fare la propria parte non solo i cittadini, ma anche chi si occupa del servizio di raccolta".