A cura della Redazione

Uno spazio a disposizione dei cittadini in cui è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato.

È questa la funzione dello Sportello Amico Gori, inaugurato stamane in alcuni locali del Comune di Trecase alla presenza del Sindaco, Raffaele De Luca, dell’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, e del Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Gori e Amministrazione Comunale, gli utenti possono recarsi presso gli uffici allestiti in 1a Traversa Manzoni n. 20 ogni martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale comunale adeguatamente formato da Gori.

“Gli Sportelli Amico nascono dalla sinergia tra Gori e le Amministrazioni Comunali con l’obiettivo di supportare i cittadini nella gestione delle operazioni di sportello relative al servizio idrico integrato. Puntiamo ad una relazione con il cliente in ottica di digitalizzazione, ma oggi rispondiamo anche all’esigenza di avere ulteriori punti fisici, oltre agli Sportelli al Pubblico, che siano un riferimento per i cittadini poco avvezzi all’utilizzo dei canali digitali. Sono 14 i Comuni in cui questo servizio è già disponibile dal 2017, ma nel corso dei prossimi giorni procederemo a numerose nuove aperture”, dichiara l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“Un’iniziativa importante per la nostra comunità, frutto di una proficua collaborazione con Gori, attraverso cui i cittadini possono ricevere assistenza per la gestione di qualsiasi tipo di richiesta. Con l’attivazione dello Sportello Amico andiamo incontro soprattutto alle necessità delle persone anziane, che finalmente hanno un punto di riferimento Gori sul territorio”, sottolinea il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.

“Oggi a Trecase testimoniamo ancora una volta, concretamente, il nostro impegno verso la comunità. Stiamo ascoltando le istanze dei territori, coinvolgendoli nelle nostre scelte, rendendoli protagonisti e rispondendo con i fatti alle esigenze che ci vengono rappresentate. Grazie alla collaborazione con Gori, l’attivazione degli Sportelli Amico è una delle tante risposte che stiamo dando”, commenta il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

Ricordiamo che attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.