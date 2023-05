A cura della Redazione

Maxischermo in piazza Sant'Anna a Boscotrecase per assistere alla partita Udinese-Napoli (h 20.45), che potrebbe regalare agli azzurri - in caso di vittoria o di pareggio - il terzo Scudetto.

L'iniziativa è dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Carotenuto.

Per l'occasione, è stato predisposto anche un piano traffico in modo da assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Istituita l’isola pedonale in piazza Sant’Anna. Dalle ore 19:30 e fino alle ore 22:30 le auto provenienti da via Carlo Alberto potranno proseguire solo in direzione via Mons. Izzo mentre i veicoli provenienti da via Salvo D’Acquisto avranno direzione obbligatoria in via Giordano, che sarà percorribile solo nel senso nord-sud.

Dalle ore 19:30 alle ore 22:30 resta interdetta al transito veicolare via Cardinal Prisco dall’intersezione delle vie Garibaldi/Pastrengo e fino all’intersezione con via Giacomo Matteotti.

In entrambe le zone sono stati predisposti ulteriori contenitori per la raccolta differenziata.

Vigili urbani in strada fino a mezzanotte, anche in previsione dei festeggiamenti successivi alla partita.