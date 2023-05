A cura della Redazione

“Mettere in campo una vera e propria rivoluzione culturale per sconfiggere ogni forma di illegalità, con una straordinaria azione di diffusione della cultura. Dobbiamo andare nelle scuole di Boscoreale, insieme alle forze dell'ordine, alle istituzioni, coinvolgere le associazioni e le parrocchie che da anni operano sul territorio e che spesso arrivano dove la politica non riesce, tutti insieme per dire basta alla camorra".

E’ quanto dichiara Pasquale Di Lauro, candidato sindaco al comune di Boscoreale.

"In connessione significa accrescere il livello di sicurezza percepita dai cittadini. Invadere con buone pratiche e con la cultura i luoghi di aggregazione della nostra Boscoreale. Non è sufficiente installare un occhio elettronico per risolvere di colpo il problema. Andiamo nelle scuole a spiegare alle nuove generazioni che solo l'impegno e lo studio sono lo strumento per raggiungere determinati obiettivi. Migliorare la qualità della vita significa maggiore ricchezza per tutti" - continua Di Lauro.

Poi il candidato sindaco fa alcune considerazioni: "In questa campagna elettorale ho ascoltato tante persone che si dicono sfiduciate e disilluse, convinte che non cambierà mai nulla; altre, invece, che sembrano abbagliate da facili promesse fatte dall'amico del candidato: non è questa la Boscoreale che vogliamo realizzare, per noi la strada maestra è il rispetto delle regole e la legalità" - conclude il candidato Di Lauro.