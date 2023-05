A cura della Redazione

Ultime batture di campagna elettorale prima del voto delle Amministrative dei prossimi 14 e 15 maggio.

A Boscoreale, a tenere banco è lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Il candidato sindaco Pasquale Di Lauro annuncia l'intento di voler creare "una cabina di regia per realizzare insieme l'offerta turistica e culturale di Boscoreale, mettere in connessione le nostre realtà associative con gli attrattori storico, artistici e naturalistici per arrivare in tempi rapidi ad un calendario unico di eventi che rappresenterà la base del nostro progetto di rilancio culturale".

"Le chiese, i monumenti, il Teatro Minerva, i luoghi di aggregazione, ma anche le tradizioni, le storie e le leggende possono rappresentare il filo conduttore per riscoprire la città in tutte le sue sfaccettature - prosegue l'ex consgiliere comunale -. Avvieremo un piano di marketing territoriale per far emergere tutte le nostre peculiarità, metterle a sistema e soprattutto farle conoscere a tutti" - continua il candidato sindaco.

"Sul territorio comunale insistono diverse Associazioni che da anni si fanno promotrici di iniziative culturali e che, in sinergia con l’Amministrazione, possono contribuire a costruire una offerta turistica e culturale della città - dice ancora Di Lauro -. Un patrimonio che non possiamo disperdere, anzi va sostenuto e incentivato attraverso, ad esempio, lo snellimento delle procedure per gli adempimenti per la realizzazione di manifestazioni; la facilitazione dell’uso delle attrezzature comunali; la destinazione di spazi pubblici a luoghi di cultura; il consolidamento di manifestazioni storiche penso alla Festa di Santa Maria Salome, alla Festa del Vino, a LI Marri terra & tammorre, al Presepe Vivente a Marchesa, al Premio Musicale Vincenzo Bellini".