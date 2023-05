A cura della Redazione

Scroscianti applausi e largo consenso per l’iniziativa voluta dall’Associazione “Trecase Insieme per la Vita” guidata da Luigi Di Leva.

Il convegno “Cultura e Custodia della Vita”, patrocinato dal Comune di Trecase e coordinato in sinergia da altre importanti associazioni territoriali, circa una quidicina, va svolgendosi regolamente, come dagli appuntamenti fissati sul manifesto affisso per le strade cittadine, e raccoglie sempre più netti consensi, in questo mese di maggio, diffondendo e trasmettendo, sopattutto ai giovani, la cultura della “vita”.

Come sempre in prima fila la Pro Loco Trecase presieduta da Gigi Trapani.

Partito alla grande dall’Istituto Comprensivo “Sancia d’Angiò”, è approdato in questi ultimi giorni con il delicatissimo tema dell'aborto presso la Parrocchia Sant’Antonio di Padova, retta da don Francesco Pinto.

A presentare la serata la prof.ssa Lina Lupoli, presidente della Associazione Culturale “Logos”.

Relatore l'emerito presidente della Conferenza episcopale campana, e vescovo di Acerra, Sua Eccellenza Antonio Di Donna.

Il Vescovo ha approfondito con garbo e precisione l’argomento in questione, concludendo con l’interessante discussione sulla custodia della vita mettendo un punto fermo sul fatto che “La morte non è la soluzione”.

Sottili i passaggi, specifici gli interrogativi chiariti a dovere dall’eloquente oratore che ha fatto lezione di vita nella serata vesuviana.

A chiudere la serata il breve intervento del dottore Luigi Di Leva, promotore di questa ed altre iniziative che da anni onorano Trecase.

Prossimo incontro il 12 maggio presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Gennaro con la tematica: “Donazione di organi e donazione di sangue”.

Interverranno Rosaria Napoli, presidente ANERC (Associazione Emodializzati Regione Campania), il prof. Domenico Iannicelli, vicepresidente ANERC (già trapiantato), il prof. Andrea Canonico, docente di Filosofia e Pedagogia, Egidio Iovane, presidente provinciale della Fratres, e Giuseppe Scognamiglio, della OLP Fratres e Misericordia.

A conclusione degli eventi, alle 9,30 del 14 maggio ci sarà una Santa Messa e a seguire la “marcia della vita” per le strade della cittadina vesuviana.