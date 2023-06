A cura della Redazione

Più controlli a Boscotrecase per migliorare la raccolta differenziata. Da qualche giorno gli agenti della Polizia Municipale e i responsabili della ditta che si occupa della gestione del servizio dei rifiuti, sono impegnati per fronteggiare il fenomeno della mancata differenziazione, che aggrava notevolmente i costi a carico delle casse comunali.

L'aumento dei casi di errati conferimenti "porta a porta" rilevati nella cittadina vesuviana, ha indotto l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Carotenuto (nella foto) a correre ai ripari.

"Invitiamo tutti i cittadini ad un corretto conferimento dei rifiuti, a non abbandonarli impropriamente, e a rispettare le norme sulla raccolta differenziata attenendosi al calendario di raccolta per evitare di incappare in sanzioni", dichiarano in una nota congiunta il sindaco Carotenuto e l’assessore con delega all’Ambiente, Francesco Monteleone.

"In queste settimane, di concerto con l'azienda di igiene ambientale, stiamo intensificando i controlli su tutto il territorio. Una task force speciale interesserà le zone a ridosso del Vesuvio, dove abbiamo riscontrato un aumento dell'abbandono selvaggio dei rifiuti", concludono sindaco e assessore.