intervento sulla rete idrica del Comune di Boscoreale, disservizi per i cittadini.

La GORI comunica che sono previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di giovedì 5 ottobre, presso le utenze ubicate nelle seguenti strade e località: via Grotta, via Grotta Parrella, via Mons. Castaldo, via Settetermini, via Vicinale BRancaccio e tutte le relative traverse.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione.