A cura della Redazione

Una mattinata dedicata interamente alle famiglie e in particolare ai nonni e ai nipotini. Domenica 8 ottobre, in piazza Pace a Boscoreale, si terrà l’evento “Festa dei Nonni in piazza”, una giornata organizzata dall’Amministrazione comunale - guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro - per sottolineare l’importanza del ruolo dei nonni nella crescita dei bambini e per consentire ai più piccoli di trascorrere una mattinata di gioia e serenità insieme ai nonni.

Per l’occasione la piazza si trasformerà in una grande spazio giochi con animazione, musica, spettacoli e gonfiabili.

“La Festa dei Nonni è una ricorrenza importante. Oggigiorno il ruolo dei nonni è sempre più centrale - afferma Di Lauro -, i ritmi lavorativi e delle famiglie sono sempre più frenetici e tanti fanno affidamento sui nonni nella vita quotidiana. La festa dei nonni si celebra nel giorno in cui si ricordano gli Angeli Custodi (il 2 ottobre, ndr), simbolo di protezione e guida. Abbiamo deciso di organizzare questa giornata nella prima domenica utile dopo la festa: sarà un bel momento da vivere insieme alla famiglia e ai propri cari. Un’occasione - conclude il primo cittadino - per placare i nostri ritmi frenetici e gioire del semplice stare insieme”.