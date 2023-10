A cura della Redazione

Mancanze d'acqua a Boscoreale e Pompei a causa di lavori alla rete idrica che dovrà effettuare la GORI.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Martedì 31 ottobre, dalle 14 alle 22, verrà sospesa l'erogazione idrica in via Passeggiata Archeologica Antonio Sogliano e via Settetermini (tratto dalla Cocrcunvesuviana a via Veneto) a Boscoreale, mentre a Pompei le strade interessate sono via Passeggiata Archeologica, via Andolfi, via Grotta Parrella, e tutte le traverse relative alle zone su menzionate nei due Comuni vesuviani.