A cura della Redazione

Si terranno il 25 e 26 giugno le prove per valutare i 1.272 candidati per le nove assunzioni in Ambiente Reale. L’Amministrazione Comunale e i vertici della società che si occupa del servizio di raccolta hanno reso pubbliche le date. Martedì 25 e mercoledì 26 giugno si terrà la prova preselettiva presso i locali della Chiesa S.S. Vergine del Suffragio in via Marra.

La prova preselettiva verrà svolta con l’ausilio di una società di servizi specializzata nel settore, con quiz di cultura generale. Quattro i turni per giorno, dalle 8,30 fino alle 17,00 in base alle iniziali del cognome.

I candidati verranno valutati dalla Commissione di Concorso sorteggiata nei giorni scorsi. Un sorteggio che ha visto la partecipazione non solo dell’amministrazione comunale ma anche dei consiglieri comunali di minoranza, avvenuto con l’ausilio della piattaforma on line Blia.

“Un sorteggio alla luce del sole – afferma il primo cittadino Pasquale Di Lauro – fatto con la massima trasparenza e che vede nella presenza delle opposizioni un ulteriore elemento di garanzia e serietà. Gli otto commissari che dovranno esaminare i candidati sono stati sorteggiati insieme ai consiglieri comunali di minoranza. Questo tutela ulteriormente i 1.272 candidati che saranno valutati unicamente in base alle loro competenze e capacità”.

“Con queste assunzioni che verranno effettuate lavoreremo per migliorare il servizio di raccolta – afferma il presidente di Ambiente Reale Bruno Cammarota –. L’obiettivo è avere una città sempre più pulita”.