Una passeggiata serale all'insegna del benessere psicofisico e del ricongiungimento con la natura: Terzigno Verde ripropone l'evento che ha fatto registrare un ottimo numero di partecipanti lo scorso maggio, nel contesto di una passeggiata serale per i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio a Terzigno.

L'evento si terrà sabato 22 giugno 2024 alle ore 19: la partenza è da via Vecchia Campitelli (altezza sbarra) a Terzigno, dove sarà possibile posare le auto per poi intraprendere un sentiero di difficoltà media - in leggera salita nella prima parte, pianeggiante nella seconda - della lunghezza di poco più di un chilometro, riqualificato per l'occasione dai volontari dell'associazione ambientalista, che conduce al cosiddetto Bosco della Cupaccia - altrimenti detto "Bosco dell'Oblìo" - una suggestiva pineta a Terzigno, dalla quale è possibile ammirare un bellissimo panorama.

Qui si terrà l'attività di yoga a cura di Rosaria Di Maria: immersi nella frescura serale e nella vegetazione, sarà possibile rilassare completamente corpo e mente in sintonia con la natura.

L'evento avrà una durata di circa tre ore: la conclusione è prevista alle 23. L'escursione sarà guidata da Francesco Servino, presidente di Terzigno Verde. Previsto anche un piccolo rinfresco offerto dai volontari.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di venire muniti di uno zaino contenente acqua, un telo mare o un tappetino per lo yoga, di indossare scarpe adatte alla camminata e abbigliamento comodo. Consigliati anche un giubbino leggero o una camicia, per ripararsi dall'eventuale freddo, e una torcia.

Per partecipare è necessario prenotarsi ai numeri 3934577654 (Francesco) o 341\976757 (Rosaria) anche attraverso WhatsApp. La quota di partecipazione di 5 euro a persona.

Maggiori informazioni sull'evento sono disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell'associazione Terzigno Verde.