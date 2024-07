A cura della Redazione

Sospensione del Servizio Idrico per l’intero territorio cittadino, dalle ore 22:00 di mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 05:00 di giovedì 18 luglio 2024.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.