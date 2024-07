A cura della Redazione

Questo mese di luglio è stato un vero e proprio fermento di attività artistiche e spettacolare per Trecase. Tantissimi gli eventi di successo presentati con garbo e maestria dalle variegate Associazioni territoriali che si sono messe in lizza, grazie alla disponibilità di don Antonio Ascione, parroco emerito del locale Santuario San Gennaro che ha gentilmente concesso gli ampi spazi dell’Oratorio don Giuseppe Tortora in via Regina Margerita.

Da non dimenticare, tutte degne di citazione, le serate precedenti quali: la commedia musicale in due atti di Tommaso Oropallo “Canto per la libertà” storia di briganti e di brigantesse messa in scena dalla Compagnia Teatrale “Frizzi e Lazzi”.

La coinvolgente “Corrida Trecasese” - Anziani allo sbaraglio - organizzata dal “Centro Sociale “Vesuvio” presieduto dalla dinamicissima Marietta Vitiello con ospite d’onore il gruppo musicale “JORMA” che ha largamente spaziato esibendosi alla grande in un vasto repertorio di canti popolari ed antiche tarantelle nostrane.

Appassionata e dolce nonché tanto interessante la serata di “NAPULEAMMORE” condotta con vera maestrìa da Lilla Borriello che ha felicemente erudito il pubblico presente con spiegazioni pertinenti su autori e testi eseguiti.

E che dire della spettacolarità di “TRA CIELO E TERRA” che con danze aeree a cura di Giuliana Vitale e Annavi Vitiello e danze moderne a cura di Barbara Castellano e Massimo De Rogatis ha lasciato tutti gli intervenuti a bocca aperta deliziandoli ulteriormente, in ultimo, con i “Quattro Quarti” in musica classica napoletana.

Dulcis in fundo, per una conclusione alla grande di “SAN GENNARO SUMMER FEST” La “Cumpagnia bella” di Santa Maria di Portosalvo ha concluso l’evento trecasese, con - ’O MUORTO DINT’ ’O MURO - una commedia in due atti per la regia di Gianfranco Mennella.

Tantissimi gli auspici per un felice prosieguo della lodevole iniziativa, sentite azioni di grazie ai fautori e sempre più scoscianti applausi ai protagonisti delle serate d’incanto.