L asocietà GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improviso, nelle seguenti zone del Comune di Boscoreale:
LARGO MONS.MATTEO SPERANDEO
PIAZZA PACE
PIAZZA VARGAS
PROLUNGAMENTO LUIGI OLIVA
TRAVERSA DI VIA SOTTOTENENTE E.CIRILLO
TRAVERSA GIOVANNI DE FALCO
TRAVERSA I DI VIA LUIGI OLIVA
VIA ALFONSO CIRILLO
VIA AMEDEO
VIA ARMANDO DIAZ
VIA BENEDETTO CROCE
VIA CAMILLO PIROZZI
VIA DEL POPOLO
VIA EMANUELE CIRILLO
VIA ENRICO MESSALLI
VIA FRANCESCO CANGEMI
VIA GENNARO FALANGA
VIA GESUITI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIARDINI
VIA GIOVANNI DE FALCO
VIA GIOVANNI DELLA ROCCA
VIA GIOVANNI ZURLO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GROTTA
VIA LUIGI OLIVA
VIA MARIO PAGANO
VIA MARRELLA
VIA MASSERIA ROSA
VIA NAZIONALE
VIA NICOLA DE PRISCO
VIA POMPEI
VIA PROMISCUA
VIA ROSA
VIA SANFELICE
VIA SETTETERMINI
VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO
VIA STELLA
VIA TENENTE ANGELO CIRILLO
VIA VARGAS
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VINCENZO GUASTAFIERRO
VIA VITTORIO EMANUELE
VICO BOTTAI
VICO CAMILLO PIROZZI
VICO CIRILLO
VICO COSIELLO
VICO DEGLI SCALPELLINI
VICO DELLA MERIDIANA
VICO PASQUALE VANGONE
VICOLO COMIZI II
VICOLO ENRICO MESSALLI
VICOLO I COMIZI
VICOLO SANFELICE
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:30 di martedì 9 settembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.