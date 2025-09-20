Il Comune di Boscoreale ha siglato un importante accordo con il Comitato di Pompei della Croce Rossa Italiana per la concessione di alcuni locali comunali al piano terra dell’edificio di via Le Corbusier, già sede di uffici comunali.
Il protocollo, firmato dal sindaco Pasquale Di Lauro e dalla presidente del Comitato di Pompei Rita Vangone, consentirà alla Croce Rossa di avere finalmente una sede operativa stabile in città, punto di riferimento per cittadini e associazioni.
«Questo protocollo rappresenta un passo importante per la nostra comunità – ha dichiarato Di Lauro –. Offriamo uno spazio a un’istituzione di grande valore come la Croce Rossa, che potrà così promuovere progetti fondamentali per la formazione dei giovani e per la tutela della salute pubblica».
Nei prossimi mesi i volontari CRI avvieranno attività gratuite rivolte soprattutto ai giovani delle scuole superiori e alla cittadinanza: corsi di primo soccorso, progetti educativi per bambini e ragazzi, campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale con alcol test, il progetto LoveRED per la prevenzione sessuale, iniziative sulle manovre salvavita, giornate di prevenzione sanitaria ed eventi per i più piccoli.