Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi moduli scolastici installati in via Cangemi e le aule allestite nella struttura di via De Falco per l’Istituto Comprensivo Cangemi di Boscoreale. Le nuove sistemazioni vanno a sostituire gli spazi venuti meno dopo la chiusura, lo scorso anno, del plesso di Santa Maria Salome a causa di gravi criticità strutturali.

Al taglio del nastro era presente il sindaco Pasquale Di Lauro, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Consegniamo oggi una soluzione concreta che garantisce ai nostri bambini di frequentare la scuola in piena sicurezza, senza disagi ed evitando i doppi turni. La sicurezza dei nostri alunni resta la priorità assoluta. Questo intervento è solo una tappa di un percorso più ampio di ammodernamento e messa in sicurezza degli istituti cittadini. Siamo già al lavoro per reperire i fondi necessari all’abbattimento e alla ricostruzione del plesso di Santa Maria Salome”.

Soddisfazione anche dalla dirigente scolastica Carmela Mascolo, che ha evidenziato l’impegno con cui si è giunti a questo traguardo: “È una giornata importante per tutta la comunità scolastica dell’Istituto Cangemi. Arriviamo a questo momento dopo settimane intense, non prive di difficoltà e tensioni, ma con la consapevolezza di aver lavorato tutti insieme per garantire ai bambini il diritto fondamentale allo studio in condizioni di sicurezza e dignità. Ringrazio il sindaco Di Lauro, l’amministrazione comunale, l’ufficio tecnico e tutti coloro che hanno contribuito a questo obiettivo”.

Alla cerimonia hanno partecipato alunni, famiglie, docenti e rappresentanti istituzionali. Don Alessandro Valentino ha benedetto le strutture. Presenti, tra gli altri, l’assessore all’edilizia scolastica Tina Miccio, i consiglieri comunali Angela Malacario e Paolo Proto, e il presidente del Consiglio d’istituto Rino Cirillo.

Il sindaco ha poi rivolto un pensiero all’intera comunità scolastica: “La scuola è il luogo in cui i nostri alunni crescono, imparano e costruiscono il loro futuro, ed è importante che lo facciano in ambienti sereni e accoglienti. Oggi celebriamo un risultato non solo logistico, ma simbolico: dimostra che comunità educante, famiglie e istituzioni possono collaborare concretamente per superare gli ostacoli. Auguro un sereno e proficuo anno scolastico a studenti, famiglie, docenti e personale. L’impegno dell’amministrazione è e sarà sempre a fianco della scuola, cuore pulsante della nostra Boscoreale”.