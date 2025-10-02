A cura della Redazione

Si è ufficialmente insediato questa mattina, presso il Comune di Boscoreale, il nuovo Osservatorio su Legalità e Sicurezza, un organismo permanente con funzioni consultive, propositive e di studio, nato per sostenere il contrasto alla criminalità e promuovere una cultura condivisa della legalità.

L’Osservatorio si configura come un innovativo strumento di cooperazione interistituzionale, che mette insieme amministrazione comunale, magistratura, forze dell’ordine, mondo scolastico e realtà sociali del territorio. La sua missione è rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, creare reti di collaborazione e costruire comunità più sicure e consapevoli.

Durante l’incontro inaugurale, il sindaco Pasquale Di Lauro ha sottolineato l’importanza del progetto: “La legalità non può essere un concetto astratto, ma un elemento essenziale per corroborare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Senza legalità non vi possono essere né giustizia né libertà. L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso insieme alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura, alle scuole e alle organizzazioni sociali, perché solo con una collaborazione concreta possiamo costruire una comunità più giusta e sicura”.

Soddisfazione anche da parte del magistrato Silvia Paladino, tra i componenti dell’Osservatorio:

“Ringrazio per questa occasione di incontro che rappresenta un nuovo inizio nel segno della legalità. La giustizia non si fa soltanto nei tribunali, ma ogni giorno, nelle scuole, nelle famiglie e nei luoghi di socialità. Ben vengano organismi come questo, che favoriscono la cooperazione interistituzionale e rafforzano il legame tra magistratura, istituzioni e mondo dell’istruzione”.

A ribadire il valore dell’iniziativa è stata anche l’assessora comunale con delega alla legalità, Liberata Miccio: “L’istituzione dell’Osservatorio rappresenta un passaggio fondamentale e un impegno rinnovato verso una comunità più sicura e giusta. È un segnale forte che dimostra la volontà dell’amministrazione comunale di lavorare in rete e di fare della legalità un valore quotidiano, vissuto e praticato”.

All’incontro di insediamento, aperto anche alle associazioni del territorio, erano presenti il magistrato Silvia Paladino; il sindaco Pasquale Di Lauro; l’assessore con delega alla legalità Liberata Miccio; il presidente del Consiglio comunale Carmine Sodano; i consiglieri comunali Raffaele De Falco e Gaetano Campanile; il parroco della Parrocchia Immacolata Concezione don Alessandro Valentino, rappresentato questa mattina dal viceparroco don Giuseppe Matrone; la dirigente scolastica Sonia Fucito, rappresentata dalle professoresse Rosa Romano e Maria Nunziata; il comandante della Polizia Municipale Giovanni Sansone; il rappresentante dei dirigenti scolastici statali del territorio, prof. Giovanni Ambrosino, e Sergio D'Alessio e Paola Buono in rappresentanza delle associazioni del territorio.