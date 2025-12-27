A cura della Redazione

Domenica 28 dicembre, la Villa Comunale di Trecase si trasformerà in un luogo di festa, sorrisi e magia per i più piccoli grazie alla seconda edizione di “Happy Children”, l’evento natalizio promosso dal Comune di Trecase.

Dalle ore 10.00 alle 13.00, bambine e bambini potranno vivere una mattinata all’insegna del divertimento con animazione, giochi, spettacoli e artisti, in un’atmosfera pensata per regalare gioia e spensieratezza alle famiglie del territorio.

L’iniziativa, che si svolgerà in via Nuova Cirillo, rappresenta un momento di condivisione e socialità, inserito nel calendario delle attività natalizie, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di aggregazione dedicate ai più giovani.

Un appuntamento atteso e colorato, che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i bambini e le famiglie, rendendo il Natale a Trecase ancora più speciale.