Ieri gli alunni delle classi terze A e B dell’Istituto Comprensivo 1 Cangemi di Boscoreale hanno messo in scena una rappresentazione teatrale originale, dedicata ai temi della pace, della solidarietà e delle tradizioni culturali, riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico.

Lo spettacolo, dal titolo "La magia del Natale tra pace e tradizione", ha rappresentato un momento educativo e formativo di grande valore, durante il quale i bambini hanno dimostrato come il linguaggio del teatro e della musica possa diventare uno strumento efficace per trasmettere messaggi profondi e universali. Attraverso scene, canti e interpretazioni sentite, gli alunni hanno celebrato la cultura e le tradizioni, promuovendo al contempo i valori della fratellanza, del rispetto e della convivenza pacifica.

Particolarmente significativo il momento iniziale con l’esecuzione del canto “Heal the World” di Michael Jackson, un appello universale alla cura del prossimo e alla responsabilità individuale nel costruire un mondo migliore. Un messaggio forte, che invita a partire dai piccoli gesti quotidiani di amore e gentilezza per superare dolore e ingiustizia e costruire un futuro di pace per le nuove generazioni.

Nel corso della rappresentazione, i bambini si sono esibiti anche in altri canti, altrettanto suggestivi e carichi di significato, contribuendo a rendere lo spettacolo coinvolgente ed emozionante. L’iniziativa conferma il ruolo fondamentale della scuola come luogo di crescita non solo culturale, ma anche civile e umana, in cui i più piccoli diventano protagonisti attivi di un percorso di educazione ai valori della pace e della solidarietà.