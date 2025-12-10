A cura della Redazione

Un forte senso di appartenenza, la riscoperta delle radici e lo sguardo rivolto al futuro: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’evento conclusivo del progetto ZEA UNESCO “Il risveglio della natura”, promosso dall’Istituto Comprensivo “D’Angiò” di Trecase in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

L’iniziativa si svolgerà il 12 dicembre alle ore 10:00 negli spazi del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale, luogo simbolo della storia e della biodiversità vesuviana.

Il progetto, che nel corso dell’anno ha coinvolto numerose scuole del territorio, ha guidato gli studenti in un percorso di educazione ambientale, osservazione diretta, attività laboratoriali e momenti di riflessione condivisa. Obiettivo: avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza del proprio territorio, alla sua straordinaria ricchezza naturale e culturale e all’importanza di tutelarlo.

A dare voce allo spirito dell’intero cammino sono stati gli stessi studenti, che hanno definito il Vesuvio con parole dal forte valore evocativo: “Noi giovani vesuviani eleviamo ogni giorno il nostro primo sguardo al Monte Vesuvio, padre antico che veglia su di noi. In lui riconosciamo la radice della nostra identità: siamo polvere della sua polvere, figli della sua stessa roccia”.

Una dichiarazione che racchiude il senso di un progetto basato sulla consapevolezza e sul rispetto, sul legame profondo che da sempre unisce la comunità vesuviana al suo vulcano, definito nel testo dantesco “formidabil monte”, simbolo al tempo stesso di potenza naturale e identità condivisa.

Durante la manifestazione prenderanno parte istituzioni, docenti e studenti, e saranno rivolti speciali ringraziamenti all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – rappresentato dal presidente Avv. Raffaele De Luca – all’UNESCO e alla dirigente scolastica Clotilde Zampognaro, che con il loro sostegno hanno reso possibile un percorso di crescita culturale e ambientale di grande valore.

La giornata si preannuncia come un momento di riflessione collettiva, celebrazione e impegno: un’occasione per ribadire il ruolo della scuola come motore di cambiamento e per valorizzare il patrimonio naturale vesuviano attraverso lo sguardo attento e curioso delle nuove generazioni.

Con la conclusione del progetto “Il risveglio della natura”, si chiude un anno di attività ma si apre al tempo stesso un nuovo capitolo fatto di responsabilità, amore per il territorio e desiderio di custodia: un invito a continuare a “risvegliare” la natura - e la coscienza - ogni giorno.

