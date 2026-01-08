A cura della Redazione

Torna domenica 11 gennaio a Boscoreale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il Mercato della Terra in piazza Vargas, appuntamento ormai consolidato che si svolge ogni seconda domenica del mese e che da oltre sette anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei mercati contadini italiani. L’iniziativa è promossa dalla Condotta Vesuviana di Slow Food in collaborazione con il Comune di Boscoreale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini e produttori locali nel segno di un cibo sano, giusto e pulito.

L’edizione di questo mese pone al centro i prodotti dell’orto e dei giardini vesuviani, espressione autentica della biodiversità del territorio. Tra i protagonisti spiccano cavolo bianco, cavolo romanesco e toscano, broccoli, torzelle, scarole, cicoria, insalate, aranci e mandarini, insieme a specialità della tradizione come la minestra nera. Non mancano eccellenze casearie e agroalimentari: formaggio di Tramonti, mozzarelle e fiordilatte biologici, formaggi del Cilento e del Beneventano, olio extravergine bio, pane biologico da grani tradizionali, vini biologici, conserve, castagne e mieli del Cilento e del Vesuvio.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile partecipare a un laboratorio dedicato alla preparazione della tradizionale pasta vesuviana “le cuccetelle”, curato dall’Associazione di volontariato “Familiar-mente” APS, un’occasione per riscoprire saperi antichi e tramandati nel tempo.

Il Mercato della Terra si inserisce in un periodo particolarmente vivace per la vita culturale di Boscoreale. Presso la Cappella Zurlo, in piazzale Piscinale, è infatti in corso la mostra di arte contemporanea “Luogo comune” dei maestri Pietro Migliaccio e Giorgio Simeoli, visitabile fino al 30 gennaio dalle ore 9 alle 14. Le numerose iniziative culturali e le esposizioni organizzate nelle ultime settimane testimoniano la ricchezza e la vitalità del territorio, frutto di una positiva sinergia tra istituzioni e associazioni di cittadinanza attiva.

L’area di Piazza Vargas, sede del mercato, è dotata di ampi parcheggi ed è facilmente accessibile. La visita può inoltre essere arricchita da un percorso culturale: a Boscoreale sono aperti al pubblico il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l’Antiquarium nazionale “Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano”, con l’annessa villa rustica di epoca romana.

Per informazioni su biglietti, orari e mostre è possibile consultare i siti ufficiali del Parco Nazionale del Vesuvio e del Parco Archeologico di Pompei.

