A cura della Redazione

Alle prime ore dell'alba di questa mattina una bomba carta è esplosa davanti agli Uffici della società Express Service srl, che si occupa di consegna merce a privati od aziende nello stesso giorno o entro massimo 24/48 ore.

Sul posto dell’esplosione, in via Plinio il Vecchio, si sono portati i carabinieri della Compagnia stabiese e il nucleo artificieri per avviare le indagini.

Al momento non si esclude nessuna pista, anche se tutto lascerebbe pensare ad un’intimidazione camorristica.