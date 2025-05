A cura della Redazione

È online sul sito del Comune di Castellammare di Stabia l’avviso pubblico che offre ai privati l’opportunità di ottenere un’autorizzazione temporanea, della durata di sei mesi, per svolgere l’attività di sosta a pagamento su aree di proprietà.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, è quello di aumentare la disponibilità di posti auto sul territorio, in particolare nelle zone a maggiore densità turistica come la fascia costiera.

"Vogliamo incentivare la collaborazione con i cittadini per affrontare una delle principali criticità della stagione estiva: la carenza di parcheggi. Favorire la sosta regolare e sicura è un passo importante per migliorare l'accoglienza e la vivibilità della nostra città. Questo bando si inserisce in una strategia più ampia, volta a individuare sul territorio ulteriori aree parcheggio. Stiamo portando avanti già da diversi mesi la sperimentazione dell'area mercato, che contiamo di prorogare soprattutto nei fine settimana, mentre nelle prossime settimane sarà fruibile il parcheggio della futura stazione Stabia Scavi, situato proprio all'ingresso della città per chi arriva a Castellammare dall'autostrada" – spiega il sindaco Luigi Vicinanza.

Per poter avviare l’attività, i soggetti interessati dovranno rispettare specifici criteri stabiliti nell’avviso: CLICCA QUI

Il bando prevede che l’area destinata alla sosta presenti una chiara delimitazione dei posti auto e delle corsie di manovra, nel rispetto delle dimensioni massime per ciascun stallo, fissate a 2,50 metri per 6 metri. È inoltre obbligatoria la riserva di stalli per persone con disabilità e la garanzia di accessi preferenziali per i mezzi di soccorso. Devono essere rispettate le normative ambientali e di sicurezza, nonché gli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.