Un’estate all’insegna dell’accessibilità, della bellezza e della cura del territorio. A Castellammare di Stabia continua l’azione sinergica tra amministrazione comunale e operatori del settore turistico per rendere il mare più fruibile e decoroso per tutti, soprattutto per i cittadini stabiesi.

Con l’intesa firmata tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza e i concessionari balneari (Bagno Conte, Bagno Elena, Famous Beach, Garden Beach, La Limpida, Lido Moderno e Lo Scoglio), arriva uno sconto del 30% per le famiglie residenti: dal lunedì al venerdì, nei mesi di giugno, luglio e settembre 2025 (escluso dunque agosto), i nuclei familiari composti da almeno tre paganti potranno acquistare un pacchetto di 10 ingressi comprensivo di ombrellone e sedute (lettini o sdraio). L’offerta sarà disponibile fino a esaurimento del 25% della capienza dei servizi e previa presentazione di un documento che attesti la residenza a Castellammare. Resta confermato l’accesso gratuito per i minori di 12 anni, già previsto dalla normativa regionale.

"Abbiamo voluto fare un piccolo gesto concreto per le famiglie stabiesi offrendo loro un’opportunità di risparmio e una maggiore accessibilità ai servizi balneari. Al tempo stesso, continuiamo a garantire l’accesso libero e gratuito al mare in Villa Comunale, dove l’acqua è pulita, l’arenile viene curato e stiamo investendo nel verde e nel decoro. È un lavoro che sta dando i suoi frutti, in una città che torna a credere nel suo mare e nel proprio futuro" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Intanto, le ultime analisi dell’ARPAC, effettuate lo scorso 17 giugno nel tratto di mare antistante la Villa Comunale, hanno confermato l’eccellente qualità delle acque, con valori ben al di sotto dei limiti di legge (meno di 10 ml nei due parametri di riferimento fissati a un massimo di 200ml e 500ml).

Proseguono inoltre gli interventi di pulizia straordinaria dell’arenile, che si affiancano alle azioni di riqualificazione paesaggistica in corso sul lungomare. Tra queste, anche la piantumazione di cinque nuove palme Washingtonia avvenuta nella mattinata di giovedì 19 giugno nei pressi della Banchina di Zì Catiello, grazie all’iniziativa del Garden Club Stabiae, presieduto da Antonella Capasso, in accordo con il Settore IV - Area Tecnica del Comune. Le palme sono state fornite dal vivaio Pompei’s Garden ed è intervenuta la ditta specializzata Giardino & Paesaggio.