A cura della Redazione

Proseguono le attività di controllo sul giusto conferimento dei rifiuti sul territorio di Castellammare di Stabia. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Municipale nel periodo compreso tra marzo e maggio 2025 sono state 181 le sanzioni elevate nei confronti di cittadini e commercianti.

Un risultato frutto del potenziamento dei controlli ambientali, reso possibile grazie anche al nuovo impianto di videosorveglianza e all’azione capillare del Nucleo di Polizia Ambientale, guidato dal maggiore Vincenzo Bisogni e coordinato dal Comandante Colonnello Francesco Del Gaudio.

In particolare le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona di Ponte Persica, hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni residenti e, in un caso specifico, anche un soggetto non residente a Castellammare di Stabia, sorpreso mentre abbandonava un frigorifero sul ciglio della strada.

"I controlli si stanno rivelando efficaci - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza -, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale. Abbandonare rifiuti significa mancare di rispetto alla propria città e a chi la vive. Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale per il lavoro che svolgono ogni giorno con serietà e impegno. Continueremo a investire in tecnologia, controlli e sensibilizzazione per garantire maggiore decoro e pulizia urbana".

Intanto continuano sul territorio cittadino anche gli incontri per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata. Un tour nei vari quartieri e luoghi di aggregazione per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e migliorare la qualità della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

"Un'azione di controllo - conclude il primo cittadino -, ma anche di sensibilizzazione per continuare a migliorare la percentuale di raccolta differenziata a Castellammare di Stabia con il chiaro obiettivo ridurre l'impatto ambientale e promuovere pratiche eco-sostenibili. Sono convinto che potremmo continuare a raggiungere traguardi significativi".