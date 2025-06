A cura della Redazione

Gaetano Amodio, Gennaro Comentale, Gennaro Quagliarella: sono i nomi dei tre nuovi diaconi permanenti nell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, ordinati dall’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano, lunedì 23 giugno 2025, durante la solenne celebrazione presso la Concattedrale di SS. Maria Assunta e San Catello di Castellammare di Stabia.

“Le vostre famiglie sono già benedette, ognuno di voi ha la sua storia. Oggi accade qualcosa di nuovo, di umanamente imprevisto. Loro saranno ordinati diaconi, ma a voi famiglie, il Signore chiede di contribuire alla crescita della comunità. Aiutateci a crescere nella speranza, aiutateci a vedere la luce nei tempi bui. Carissimi amici, siate servi della parola senza limiti, senza esclusioni. Diventati profeti, diventate persone attraverso le quali Dio può raggiungere tutti. Siate un richiamo continuo per la nostra comunità diocesana. Il vostro servizio non è legato alle condizioni o alle circostanze, viene da Dio. Non abbiate paura perché lo spirito vi guiderà, troverete certo degli ostacoli, ma li affronteremo insieme. Camminiamo insieme tenendo presente la meta, che è l’unità ”- le parole di Mons. Francesco Alfano nel corso dell’omelia.

Emozionanti e felici, i nuovi diaconi hanno raggiunto l’altare con nuovi abiti, accompagnati dalla presenza amorevole dalle loro mogli e dalle famiglie che li hanno seguiti lungo questo cammino.

Tutti e tre sono sposati, padri di figli e figlie, già impegnati nelle rispettive parrocchie a svolgere il ministero del lettorato e dell’accolitato. Gennaro Comentale, marito di Adreina, è un insegnate di religione ed ha conseguito baccellierato in Sacra Teologia presso l’Ateneo Pontificio Sant’ Anselmo di Roma. Gaetano Amodio, marito di Angela, è un operaio presso un’azienda di elettronica. Gennaro Quagliarella, marito di Rosaria, invece, lavora nel settore ospedaliero. Entrambi hanno conseguito il baccellierato in Scienze Religiose presso l’Istituto di Castellammare di Stabia. In cammino da cinque anni, hanno svolto un percorso soprattutto spirituale e di discernimento grazie al sostegno del loro referente, Don Luigi di Prisco.

“ll diacono permanente è una presenza viva e concreta del Vangelo nel cuore del mondo. Non è solo un uomo con un ministero, ma è un uomo per gli altri, un servo umile che unisce l’altare alla strada, la liturgia alla vita quotidiana. La sua prima Chiesa è la famiglia, quel santuario domestico dove esercita il suo primo diaconato: amando sua moglie, educando i figli nella fede, costruendo una casa fondata sul Vangelo. Il diacono è un uomo del lavoro, che conosce la fatica, il tempo che manca, le preoccupazioni di ogni giorno. Ma è proprio lì, tra colleghi, clienti, pazienti o strumenti di lavoro, che continua a essere segno del Vangelo. Il suo servizio nasce da una vita ordinaria, che sa trasformare in offerta. Non è un uomo diviso, ma unito dalla grazia, che gli permette di essere padre e fratello, lavoratore e ministro, sposo e servitore. Nel suo cuore convivono la croce e la gioia, il silenzio della Scrittura e il rumore della vita, il grembiule del servizio e la stola della liturgia”- è quanto hanno commentato al termine della celebrazione, Gaetano, Gennaro e Gennaro.