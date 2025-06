A cura della Redazione

Si è ufficialmente insediata la nuova Commissione Toponomastica della Città di Castellammare di Stabia, organismo consultivo incaricato di esaminare proposte e formulare pareri in merito alla denominazione di strade, piazze, edifici e luoghi pubblici della città.

A presiedere la Commissione è stato nominato il dott. Luigi Riello, ex Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, figura di altissimo profilo istituzionale e professionale. Magistrato autorevole, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Riello ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la giustizia italiana, distinguendosi per rigore, equilibrio e profondo senso civico.

"La presenza del dott. Luigi Riello alla presidenza è motivo di orgoglio per la nostra città: la sua autorevolezza e il suo legame con Castellammare rappresentano una garanzia di serietà, equilibrio e competenza. Sono certo che il lavoro della Commissione saprà interpretare al meglio le esigenze di memoria, identità e partecipazione della nostra comunità" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

La Commissione avrà il compito di contribuire alla valorizzazione della memoria storica, culturale e identitaria del territorio stabiese, attraverso un lavoro condiviso sulla toponomastica cittadina. Oltre al presidente Luigi Riello fanno parte dell'organismo le docenti Liliana Longobardi, Anna Manfredonia e Adele Tirelli, lo scrittore Angelo Mascolo, Giuseppe Plaitano curatore dell'omonimo archivio e il medico Giovanni Spagnuolo.