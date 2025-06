A cura della Redazione

Conferenza stampa di presentazione dell'avvio del cantiere per il restauro e la rifunzionalizzazione del Convento di San Francesco di Castellammare di Stabia.

L'incontro si terrà lunedì 30 giugno 2025, alle ore 15.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Castellammare di Stabia. L’intervento, finanziato dal Ministero della Cultura con un importo complessivo di 4 milioni di euro, costituisce il primo lotto operativo di un più ampio programma di recupero dell’intera insula conventuale, situata nel cuore del centro storico stabiese. L’obiettivo è restituire alla comunità uno spazio di alta valenza culturale e sociale, riportando in vita un complesso monumentale che per secoli ha rappresentato un elemento identitario nel tessuto urbano cittadino.

Interverranno alla conferenza di presentazione:

- Luigi Vicinanza, Sindaco di Castellammare di Stabia

- Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e per le Province di Caserta e Benevento

- Mons. Salvatore Abagnale, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia

- Ciro Tatto, Legale rappresentante dell’Ente Seminario “San Giovanni Bosco”

- Salvatore Gallo, Funzionario architetto del Comune di Castellammare di Stabia, referente per l’intervento

- Brunella Como, Architetto della Soprintendenza, Direttore dei lavori.

Al termine della conferenza verrà sottoscritto il verbale di consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria Minerva Restauri Srl.