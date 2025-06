A cura della Redazione

Due cittadini stabiesi sono stati sorpresi e denunciati per trasporto illecito di rifiuti e sversamento illegale. Un autocarro, intestato a uno dei due soggetti coinvolti, è stato sequestrato dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, guidati dal Comandante Francesco Del Gaudio. E' questo il risultato di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli sversamenti illeciti, condotta nella giornata di giovedì sull’intero territorio stabiese.

Grazie al sistema di videosorveglianza, gli agenti sono intervenuti nei pressi dell’isola ecologica in via Ripuaria, dove i due sono stati colti in flagrante mentre scaricavano materiale di risulta e scarti edili. Il veicolo utilizzato, peraltro privo di copertura assicurativa e documentazione amministrativa regolare, è stato sottoposto a sequestro.

“Continuiamo a mantenere alta l’attenzione: non ci saranno sconti per chi danneggia l’ambiente, la tutela dell’ambiente e la gestione responsabile dei rifiuti sono una priorità. Stiamo intensificando i controlli su tutto il territorio comunale, perché più controlli significano più decoro, più sicurezza e più rispetto per la città" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.