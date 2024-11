A cura della Redazione

Una Stazione Marittima al Porto di Castellammare per potenziare i servizi a turisti e pendolari





Realizzare una stazione marittima all'interno del Porto di Castellammare di Stabia per offrire servizi e comfort a viaggiatori e turisti. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato questa mattina da Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare, e Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

"Il trasporto marittimo riveste un'importanza strategica, sia come motore di crescita economica e turistica, sia come elemento chiave per lo sviluppo sostenibile del territorio. Con l'incontro di oggi avviamo un processo che, auspichiamo, porterà in tempi ragionevoli alla realizzazione di questa nuova struttura che sarà realizzata dall'Autorità Portuale, a beneficio dei turisti e dei pendolari che utilizzano i traghetti per raggiungere le isole. Naturalmente, questi servizi rientrano in un programma più ampio che mira anche a incrementare il numero delle corse" - hanno dichiarato il sindaco Vicinanza e il presidente Annunziata.

All'incontro hanno partecipato anche Giuseppe Grimaldi, segretario generale dell'autorità portuale, l'assessore comunale Giuseppe Guida e il presidente del consiglio comunale Roberto Elefante.

"L’impegno dell'Autorità Portuale è fondamentale per trasformare il nostro porto in un centro moderno e attrezzato, capace di avere un impatto positivo sull'economia locale e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Auspichiamo che questa nuova struttura possa fungere, in un futuro prossimo, da importante punto di accesso per la nostra città, migliorando i collegamenti con le isole e creando nuove opportunità di mobilità per i residenti" - ha concluso il sindaco Vicinanza.