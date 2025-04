A cura della Redazione

È il dottor Francesco Del Gaudio il nuovo comandante della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia. Del Gaudio prende il posto del dottor Antonio Vecchione, che ha lasciato l'incarico per assumere un nuovo importante ruolo presso il Comando di Polizia Municipale della Città di Napoli.

Francesco Del Gaudio, classe 1979, è laureato in Scienze Politiche e in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Già in servizio presso il Comando di Castellammare di Stabia come responsabile del Settore Affari Generali della Polizia Municipale, dal 2019 al 2021 ha ricoperto il ruolo di responsabile del Settore Nucleo Logistico e Finanziario della Polizia Municipale di Benevento.

"A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al dottor Francesco Del Gaudio. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e competenza, saprà garantire sicurezza e ordine pubblico con professionalità e dedizione. Al tempo stesso, voglio ringraziare il dottor Antonio Vecchione per il lavoro svolto con impegno e serietà in tutti questi anni a Castellammare di Stabia" - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.