A cura della Redazione

Sarà una Pasqua all'insegna della devozione, della fede, ma anche dello stare insieme e del divertimento, quella in programma a Castellammare di Stabia. Un lungo calendario di appuntamenti accompagnerà la città fino al martedì in Albis, che si concluderà con la tradizionale passeggiata a Monte Coppola.

"Castellammare di Stabia si prepara a vivere una Pasqua di grande intensità spirituale, all'insegna della partecipazione e dello stare insieme - spiega il sindaco Luigi Vicinanza -. Tanti gli eventi che accompagneranno questa settimana, sarà un’occasione per ritrovarci come comunità, valorizzare i nostri luoghi e riscoprire il senso profondo di questa festività".

Primo appuntamento giovedì 17 aprile con il rito del "Giro delle Sette Chiese", un percorso spirituale che unirà il centro antico della città stabiese attraverso sette luoghi sacri. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, e l'Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia, i parroci, le confraternite e le associazioni stabiesi Post Fata Resurgo e Comitato Borgo Antico di Stabia. Dalle ore 20:30 alle ore 23:00 sarà possibile attraversare il centro antico ed entrare per un momento di preghiera e raccoglimento nelle sette chiese disseminate lungo il percorso: dalla Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello fino alla Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, passando per la Confraternita del SS. Crocifisso e Anime Sante del Purgatorio, la Chiesa di Gesù e Maria, la Chiesa di San Bartolomeo, la Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa dello Spirito Santo.

Venerdì Santo, 18 aprile, alle ore 21:00, si terrà la Via Crucis cittadina presieduta dall'Arcivescovo Mons. Francesco Alfano. Il corteo attraverserà la Villa Comunale con partenza all’altezza dell’Hotel Miramare e si concluderà in Cattedrale.

Doppio appuntamento sabato 19 aprile: dalle ore 8:30 alle 14:00, in Villa Comunale, torna il Mercato Coldiretti Campagna Amica, con un agriaperitivo di Pasqua. Alle ore 11:30, invece, sarà restituito alla città il Parco Pubblico di Villa Gabola (Via Giuseppe Cosenza, 337). Il Parco resterà aperto con i seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 16.00 alle 21.00.

Domenica di Pasqua, spazio al divertimento e alla musica: appuntamento in Piazza Giacomo Matteotti a partire dalle ore 20:00 con lo spettacolo de "I Ditelo Voi", a seguire si ballerà con "Mixed by Erry".

Trekking urbano: il 21 aprile, in occasione del Lunedì di Pozzano, sarà possibile raggiungere il Santuario di Pozzano a piedi grazie al percorso di trekking urbano in collaborazione con l’Associazione AGEM. Punto di ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Giovanni XXIII, partenza prevista alle ore 10:00. La partecipazione è libera; si consigliano scarpe da ginnastica, abbigliamento sportivo a strati e almeno 1,5 litri d’acqua. Il percorso è lungo 2,1 km, con 55 metri di dislivello.

Martedì 22 aprile, invece, il trekking porterà al Monte Coppola. Anche in questo caso il punto di ritrovo sarà in Piazza Giovanni XXIII alle ore 9:30, con partenza alle ore 10:00. L’arrivo è previsto per le ore 12:00. Il percorso sarà di 3,5 km con 197 metri di dislivello. (info: info@associazioneagem.it - cel. 3200551921).

Lunedì di Pozzano – 21 aprile, il programma religioso prevede: ore 8:30 “Buongiorno Maria”; Sante Messe alle ore 9:00, 10:00, 12:10 e 18:30; Supplica alla Madonna alle ore 12:00. La celebrazione delle ore 12:00 sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Francesco Alfano, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale.

Programma civile: alle ore 11:00, i Cantori pellegrini Laura Paolillo e Vincenzo Romano saranno protagonisti della Tammurriata alla Madonna, uno degli appuntamenti più attesi dai devoti della Regina di Castellammare. Alle ore 13:00 seguirà un pranzo conviviale (a cura del T.O.M.) con la partecipazione dello chef Ciro De Simone, protagonista della “Maccheronata in allegria”. Al termine, sul sagrato si svolgerà la Tammurriata Libera, flash mob di canti e balli popolari promosso dai gruppi Paranza di Monte Coppola e Tammorra Pimontese. A conclusione, saranno benedette le tammorre e le nacchere davanti all’icona della Madonna. Alle ore 15:00 sarà inoltre offerta una visita guidata gratuita alla Basilica per scoprire il patrimonio artistico del Santuario.