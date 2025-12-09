A cura della Redazione

L’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia informa la cittadinanza che, a seguito della rottura delle trattative sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei Servizi Ambientali, è stato proclamato per mercoledì 10 dicembre dalle organizzazioni sindacali FP Cgil, FIT Cisl, Uiltrasporti e Fiadel uno sciopero nazionale da parte degli addetti alla raccolta dei rifiuti. Per tale motivo, potrebbero non essere garantiti la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle strade.

A tal proposito, i cittadini sono invitati a evitare il conferimento della plastica nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre o, se possibile, a ridurne al minimo la produzione. Sarà invece consentito il deposito della frazione umida e del vetro nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre così come da calendario.

La ditta Velia, incaricata del servizio di raccolta e spazzamento sul territorio di Castellammare di Stabia, ha fatto sapere che saranno garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente in caso di sciopero nazionale del comparto.