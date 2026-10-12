Gragnano, controlli dei carabinieri: 20enne in manette. Sequestrati cocaina e contanti

A cura della Redazione

Controlli notturni a Gragnano per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

Durante le operazioni è stato arrestato un 20enne del posto perché trovato in giro nonostante fosse sottoposto al all’obbligo di dimora nel comune di Castellamare e divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 7. Il ragazzo non si è fermato all’alt dei carabinieri mentre percorreva a bordo di un’auto via Madonna delle Grazie. Il 20enne ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi per poi essere bloccato poco dopo. Sequestrate sette dosi di cocaina e 150 euro. L’arrestato ora è in carcere.

Durante la notte sono state denunciate anche altre due persone. Il primo è un 44enne di Castellammare che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’altro è un ragazzo di 15 anni che non si fermato all’alt mentre era in sella al proprio scooter. Deve rispondere di fuga pericolosa e guida senza patente.

Sono 99 le persone identificate e 49 i veicoli controllati per 8 sanzioni al codice della strada.

(Foto generata con AI)