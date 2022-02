A cura della Redazione

Tamponi Covid gratis non solo per gli studenti ma anche per genitori e accompagnatori. Il Comune di Pompei, che ha avviato una intensa campagna di screening della platea scolastica cittadina, estede da oggi, 23 febbraio, la possibilità di effettuare senza alcun costo i test anche per i familiari degli alunni o chi accompagna i bambini/ragazzi a scuola.

La campagna di monitoraggio, voluta dal sindaco Carmine Lo Sapio, è riservata agli studenti di elementari e medie, e «rappresenta un efficace strumento per individuare, con celerità, il pericolo di positivi asintomatici che, per i virologi, rappresentano potenziali focolai», si legge in una nota di Palazzo De Fusco.

Il camper che offre tamponi gratuiti agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico sarà a disposizione secondo il seguente calendario:

- giovedì 24 febbraio, presso II circolo didattico plesso Messigno: ore 7.30-8.30 e 13-14.30;

- venerdì 25 febbraio presso I circolo didattico piazza Schettini: ore 7.30-8.30 e 13-14.30;

- mercoledì 2 marzo presso I.C. Amedeo Maiuri plesso di Sant'Abbondio: ore 7.30-8.30 e 13-14.30;

- giovedì 3 marzo presso I.C. Matteo Della Corte plesso Celentano Colle San Bartolomeo: ore 7.30-8.30;

- giovedì 3 marzo presso I.C. Matteo Della Corte plesso via Astolelle: ore 13-14.30.

Il 5 marzo, intanto, ci sarà un open day pediatrico per le vaccinazioni, organizzato con l'Asl NA 3 Sud, riservato ai bambini nella fascia di età 5-11 anni. L'hub verrà allestito al I circolo didattico Pompei Capoluogo di piazza Schettini e sarà operativo dalle ore 9.30 alle 13.30.

Infine, sul versante dell'emergenza epidemiologica, continua a registrarsi il calo degli attuali positivi: nella settimana dal 17 al 23 febbraio sono stati registrati 153 nuovi casi a fronte di 200 guariti. Gli attuali positivi scendono a 842, sono invece 4.417 i guariti totali, fermi a 64 i decessi.