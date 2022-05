A cura della Redazione

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non giungerà più a Pompei nella giornata di venerdì 27 maggio. Il programma, in occasione della visita di Stato del presidente algerino Tebboune, ha subito una variazione, come comunicato dalla Prefettura di Napoli.

Mattarella avrebbe dovuto visitare, nel pomeriggio, il sito archeologico vesuviano insieme alla massima autorità della Repubblica Democratica e Popolare algerina.

Il Capo dello Stato, invece, si recherà con il suo omologo al Museo di Capodimonte a Napoli per poi concludere la sua tappa nel capoluogo all'aeroporto militare di Capodichino.